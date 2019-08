© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inevitabile domanda su Mihajlovic durante la conferenza stampa di Emilio De Leo, oggi intervenuto per presentare la sfida al Bologna: "È sempre presente, segue ogni gara ed ogni seduta di allenamento, è sempre uno stimolo in più. Si raccomanda sull’atteggiamento e sull’approccio alla gara, lui preme tantissimo su questo aspetto è la concentrazione della partita in Coppa ne è la prova. Siamo un gruppo responsabile che vuole crescere in personalità, sarebbe il modo migliore per render il mister orgoglioso dei suoi ragazzi".