© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il viceallenatore del Bologna Emilio De Leo ha commentato in conferenza stampa il match vinto contro la Sampdoria: “Se abbiamo sentito Mihajlovic? Ci ha chiesto di mantenere alta l'intensità e di essere aggressivi nel momento in cui perdevamo la palla. A fine partita ha parlato con me, si è complimentato con la squadra perché i ragazzi sono andati a prendersi un risultato che pesa. I risultati positivi fanno bene ma dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra linea”.