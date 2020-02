Bologna, De Leo: "Mihajlovic orgoglioso, c'è un cambio di mentalità"

Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match vinto contro la Roma: "Abbiamo fatto la differenza dal momento in cui abbiamo deciso di giocarcela a viso aperto. È un cambio culturale quello che stanno avendo i ragazzi. È uno step importante che i ragazzi hanno raggiunto".

La freschezza ha contribuito?

"È un mix tra giocatori più esperti e giovani. L'esuberanza dei giovani ci sta aiutando, il gruppo coeso ci sta aiutando molto".

Cosa ha detto con Mihajlovic?

"Si è complimentato con la squadra, ha chiesto di non subire e non essere remissivi. La squadra l'ha fatto bene, era orgoglioso dei suoi ragazzi".

Avete spinto molto sulla sinistra.

"Noi lavoriamo in maniera molto simmetrica, a destra c'era il giusto mix, a sinistra volevamo creare superiorità con Barrow e Soriano, siamo stati più efficaci".

Schouten?

"Ha grandi doti tecniche, sta dimostrando qualità e personalità. Cerca sempre la giocata più agevole, riesce sempre ad anticipare la giocata. Sta lavorando benissimo, si sta inserendo nel gruppo".

Pensate all'Europa?

"Noi procediamo sulla nostra rotta, abbiamo tantissimi margini di miglioramento. Per noi non è un problema non schierare la stessa formazione per due gare di seguito. Continuiamo così, poi vedremo".