Bologna, De Leo: "Mihajlovic scalpita, vorrebbe essere con noi. E ci sarà presto"

Costretto a seguire il suo Bologna da lontano dopo la positività al Covid-19, Sinisa Mihajlovic si è affidato come sempre a Emilio De Leo, suo collaboratore, per dirigere gli allenamenti dei rossoblù in questa fase di pre-campionato. Intervistato da Sky, lo stesso De Leo analizza così il momento dei felsinei e del loro allenatore: "Il mister sta bene, è asintomatico quindi non ci sono problemi. Scalpita perché vorrebbe essere qui con noi, ci sarà presto. Ci sentiamo spesso, dopo l'allenamento e dopo cena, facciamo il punto sulla giornata trascorsa e su quello da fare il giorno seguente. Siamo tranquilli e sereni".