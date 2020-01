Bologna, De Leo: "Occasione persa, prendiamocela con noi stessi"

Il Bologna esce sconfitto contro il Torino, a decidere il match la rete di Berenguer. Una sconfitta che fa male ai rossoblu non tanto per il risultato, quanto per l'incapacità di sfruttare la grande mole di gioco prodotta come ammesso anche da Emilio De Leo, vice allenatore della squadra di Sinisa Mihajlovic: "Questa è un’occasione persa. Abbiamo creato tante chances, tenuto il pallino del gioco sempre in mano, dobbiamo prendercela solo con noi stessi. Il nostro calcio è molto dispendioso, i giocatori d’attacco sono chiamati sempre a un superlavoro, per cui ci sta che qualche volta si perda un po’ di lucidità sotto porta" sono state le sue parole riportate dal sito ufficiale del Bologna.