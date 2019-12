Bologna, De Leo: "Ora potremo chiedere un sacrificio in meno a Palacio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, il tecnico del Bologna Emilio De Leo ha fatto anche il punto sulle condizioni fisiche della squadra: "Per la rosa non abbiamo problemi particolare sui giocatori: Bani farà un'ecografia, Santander torna disponibile, Soriano e Dijks non ci saranno. Medel c'è".

Può essere l'occasione per qualche esperimento in attacco?

"Siamo aperti a tutto. Tra poco avremo l'ultimo allenamento e proveremo qualcosa. Fermo restando che Santander e Destro stanno recuperando la condizione e quindi potremo chiedere qualche sacrificio in meno a Palacio".