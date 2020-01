Fonte: bolognafc.it

Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, commenta ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù, il pareggio ottenuto al Dall'Ara contro la Fiorentina: "Perdere oggi sarebbe stata una vera beffa, fino alla fine i ragazzi volevano andarsi a prendere quanto meritato, credendo anche nell’ultimo pallone, e ne siamo felici. Siamo in crescita, sia tecnica che di fiducia, vogliamo fare ancora meglio ogni domenica; anche dalla partita di oggi scaturiscono aspetti su cui lavorare e lo faremo, in vista di una trasferta difficile come quella di Torino. Ad esempio, i 13 corner a favore battuti oggi andavano sfruttati meglio: però va detto che l’ultima palla inattiva ha deciso il risultato, quindi va bene così".