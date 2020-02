vedi letture

Bologna, De Leo: "Ripartire con umiltà. Il rosso a Schouten? Ci può stare"

Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic al Bologna, ha commentato così a Sky la sconfitta per 0-3 contro il Genoa: "Dobbiamo ripartire con umiltà, analizzeremo cosa non ha funzionato questa sera. E’ mancata la lucidità della gestione dei momenti della gara, dovevamo gestire con maggiore attenzione le situazioni: il secondo gol è una grave disattenzione, dovevamo fare meglio”. Sul fallo di Schouten: “E’ arrivato in ritardo, ma non è un giocatore sleale: era una palla mezza e mezza, era corretta la prima decisione dell’arbitro. Ci servirà questo episodio negativo. Anzi, ho rivisto adesso l’episodio e devo dire che la gamba del mio giocatore era un po’ troppo tesa: ci poteva stare l’espulsione”. Cosa è successo sul gol di Sanabria? “Dovevamo gestirla meglio, c’era una palla a metà e dovevamo scappare, Denswil non doveva tentare l’anticipo. Dovevamo essere più determinati nel recupero palla. Questa è una squadra giovane che sta lavorando bene e non cerca alibi, non è giusto dire che è stato fallito un salto di qualità. Ci va un processo di crescita graduale”. Sugli infortunati: “I medici ci daranno delle scadenze, ma a febbraio non avremo né Dijks e nemmeno Krejci. Oggi abbiamo palesato qualche difficoltà, ma nelle ultime gare non abbiamo concesso troppe occasioni: non mi va di parlare delle assenze, non lo abbiamo mai fatto”. Sul cambiamento di gioco di Mihajlovic: “Questo è il calcio più congeniale a noi: per essere efficace, deve sposare l’indole del proprio allenatore. Il nostro mister si prende sempre il suo destino e la squadra lo sta ascoltando, così si può crescere e si sta vedendo”.