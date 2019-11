Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter, il vice allenatore rossoblu Emilio De Leo ha commentato così la lotta Scudetto in Serie A, dopo aver perso nel finale sia contro la Juventus che contro i nerazzurri: “Detto che ci sentiamo meno tutelati per come sono stati gestiti gli episodi, sono due grandi squadre con due grandi allenatori. Credo che la Juve abbia ancora qualcosa in più rispetto ai nerazzurri".

