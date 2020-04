Bologna, De Leo: "Sinisa coraggioso. La squadra non si è piegata davanti a nulla"

Emilio De Leo, allenatore tattico del Bologna e braccio destro di Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Da quel 13 luglio si è creata una tale empatia tra noi che facciamo parte dello staff del Bologna che basta una frase o un'occhiata per capirci. Sinisa è un tecnico coraggioso non solo nella vita ma anche nelle scelte di campo. A Napoli il suo coraggio è stato premiato, come a Brescia, quando decise in remoto di imporci un cambio in attacco. I momenti più difficili? La sconfitta col Sassuolo e il 2-2 col Parma: ma in quegli episodi ho capito una volta di più la coesione tra noi e la città. Hanno capito la forza e la fragilità della squadra: vorrei che fosse d'esempio per sempre, il Bologna non si è piegato davanti a nulla".