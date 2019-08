Bologna, De Leo: "Tante scelte a disposizione. Dzemaili e Sansone ok"

Emilio De Leo, intervenuto in conferenza facendo le veci di Mihajlovic, parla così delle scelte di formazione per la sfida al Verona: "Abbiamo diverse possibilità di scelta, sia prima della partita che a match in corso dipendentemente da cosa offre la gara. Palacio non dà punti di riferimento, Destro è un giocatore completo e anche Santander è sempre utile. Abbiamo tante frecce al nostro arco e avere la possibilità di cambiare struttura a partita in corso è una fortuna che non possiamo sottovalutare. Abbiamo anche recuperato gli infortunati e abbiamo molti giocatori inseriti nella nostra realtà, che sono disponibili. I nodi verranno sciolti solo domani mattina. Dzemaili? È rientrato anche lui, ed è un altro nodo da sciogliere. L’unico su cui possiamo sbilanciarci è Schouten, che è disponibile ma ha fatto pochi allenamenti con la squadra è avrà bisogno di qualcuno in più. Sansone? È disponibile come lo sono tutti".