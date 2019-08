© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce 1-1 la partita tra Verona e Bologna, ma la vera notizia è la presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina nonostante la malattia. Una sorpresa, quella del tecnico rossoblù, nascosta anche ai propri ragazzi come confermato dal suo collaboratore Emilio De Leo: "E' stata una grande emozione, una sorpresa davvero per tutti. Ha tenuto nascosta la notizia prima di venire allo stadio, non avevamo dubbi che mister potesse stupirci. I giocatori lo hanno visto entrare alla riunione tecnica, non so se lo sapessero ma sono rimasti tutti colpiti e felicissimi; lo hanno visto sempre più coinvolto e combattivo, hanno trovato il mister di sempre. Come sempre era in piedi, è impossibile tenerlo lontano dall'impegno agonistico; purtroppo non era contentissimo per lo sviluppo della partita si aspettava di chiuderla. Gli siamo tanto vicini in questa battaglia, avremmo voluto dargli una gioia ma purtroppo non gli abbiamo dato la possibilità di tornare alle sue cure con un sorriso" ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio 1.