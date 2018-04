Bologna, De Maio: "Il gol è colpa mia, ora testa al Verona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida persa contro il Crotone, il difensore del Bologna Sebastien De Maio ha commentato in zona mista: "Mi prendo la colpa per il gol preso perché purtroppo sono stato nettamente anticipato, non mi sono mosso bene e lui ha trovato la zampata giusta. Indubbiamente abbiamo sbagliato il primo tempo, ci aspettavamo una gara del genere e non dovevamo trovarci sotto nel punteggio, perché dopo sarebbe diventata dura, per quanto nella ripresa la squadra abbia dimostrato grande volontà nel provare a pareggiare. Rivolgiamo subito la nostra attenzione al Verona perché domenica prossima non possiamo e non vogliamo lasciare nulla".