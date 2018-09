Bologna, De Maio: "Vittoria che fa piacere. Bravi a non disunirci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Bologna Sebastian De Maio ha commentato così la vittoria ottenuta oggi contro l’Udinese: “Vittoria convincente che ci fa doppiamente piacere perché arrivata davanti al nostro pubblico. Era importante dare continuità ai risultati in casa, con la Roma ci siamo sbloccati ora siamo più tranquilli e oggi anche andando in svantaggio non ci siamo disuniti e abbiamo giocato senza fretta, fino al pareggio. Da quando è arrivato il Mister lavoriamo molto sulla difesa, cerchiamo sempre di aggredire i portatori di palla e di far ripartire l’azione nel modo più veloce possibile. In ogni caso c’è ancora tanto da migliorare. Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, questi tre punti ci volevano proprio. Il Presidente ieri ci ha chiesto il regalo di compleanno, siamo contenti di averlo festeggiato nel migliore dei modi”, ha concluso.