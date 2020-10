Bologna, De Silvestri: "Dobbiamo essere resilienti. Un piacere tornare all'Olimpico"

Il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta all'Olimpico del suo Bologna, ma Lorenzo De Silvestri guarda avanti e non perde l'ottimismo. Queste le sue dichiarazioni a DAZN dopo il fischio finale della sfida contro la Lazio: "Ci sarebbe un discorso lungo da aprire, ma il campionato è così e bisogna essere resilienti, essere lucidi e sapere che abbiamo fatto un'ottima partita, come le ultime tre. Qualcosa ci manca, ma dobbiamo essere positivi sapendo che possiamo fare punti nelle prossime partite: dobbiamo crederci".

La costruzione a tre da dietro ti è piaciuta?

"Non è la prima volta che occupo questa posizione, sono contento perché è uno step nella mia carriera. Sono contento di poter imparare cose nuove e di mettere a disposizione della squadra la mia fisicità. Purtroppo non abbiamo mantenuto la porta inviolata, speriamo di riuscirci già dalla prossima volta. Ma la mole di gioco c'è stata, purtroppo questi momenti accadono e bisogna resistere. La squadra è molto giovane, abbiamo ampi margini di crescita. I punti arriveranno, sono fiducioso".

Per te è un'emozione tornare qui?

"Qui ho fatto tutto il settore giovanile, ho esordito in A. L'Olimpico era un sogno che è diventato realtà, la Lazio è stata per me una mamma calcistica. Tornare all'Olimpico è un piacere anche se non c'è il pubblico, perché a fine partita trovavo sempre i miei amici, invece stasera non c'erano nemmeno i miei genitori. Sono quelle cose che ti rimangono dentro anche quando smetti di giocare".