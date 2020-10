Bologna, De Silvestri: "Mancano esperienza e risultati, ma col lavoro arriveranno"

Lorenzo De Silvestri, laterale del Bologna, ha commentato così a Sky Sport il ko subito oggi contro la Lazio: “Il gol? Mi sono trovato in quella posizione ed è andata bene. Avevo già fatto altri gol di sinistro, poi questo è il ventesimo in Serie A. Che succede al Bologna? C’è una grande mole di gioco, grande qualità, ma manca esperienza e mancano risultati. Quando giochi bene e poi non vinci ti cade un po’ tutto. Dobbiamo rimanere fiduciosi e resilienti, magari fare qualcosa in più a livello di concentrazione. La quadra c’è, c’è qualità, ma c’è anche un po’ di inesperienza”.

La lotta salvezza?

“Il calcio va avanti, noi le partite le dobbiamo affrontare sempre con la stessa concentrazione pensando alla partita della domenica dopo. Chiaramente quello che abbiamo intorno non ci lascia indifferenti. È un campionato anomalo, ma noi affrontiamo il nostro lavoro come dobbiamo farlo. La classifica è cortissima, c’è tempo per recuperare. Noi dobbiamo restare concentrati e propositivi. Abbiamo tanta qualità, ma bisogna incanalarla e metterla nei risultati. Sono convinto che arriveranno a breve, dobbiamo resistere e continuare a lavorare. Sembrano banalità, ma è l’unica ricetta”.