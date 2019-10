© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il commento di Stefano Denswil, difensore del Bologna, in mixed zone dopo il ko di Cagliari: "Siamo stati bravi a chiudere il primo tempo in vantaggio, non possiamo però permetterci di uscire dallo spogliatoio in quella maniera e prendere il pareggio subito. Poi i restanti gol ce li siamo praticamente fatti da soli. Oggi sono tornato titolare, per me non è un problema, siamo una rosa ampia e abbiamo programmato delle rotazioni. Penso di aver fatto una discreta partita, però non importa perché torniamo a casa con zero punti. Ora testa a sabato, contro l’Inter vogliamo fare una grande partita davanti al nostro pubblico".