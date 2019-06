Bologna, Denswil vicino: il difensore olandese va verso ai rossoblù

Stefano Denswil è pronto a sposare la causa del Bologna, che a sorpresa nelle ultime ore ha fatto passi in avanti importanti per il suo arrivo. Si tratta di un difensore mancino scuola Ajax, ma da quattro anni e mezzo in Belgio al Club Brugge. Il calciatore classe 1993 è in scadenza nel 2020 e in queste ore Sabatini e Bigon stanno intensificando i contatti per chiudere l'acquisto a titolo definitivo, riferisce Sky.