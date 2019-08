Bologna, Denswil: "Vittoria dedicata a mister Mihajlovic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Denswil, difensore del Bologna, commenta così il successo ottenuto ieri sera con la SPAL: “Abbiamo dimostrato di volerla vincere dal primo minuto, creando molto soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo un po’ calati, abbiamo rischiato qualcosa ma siamo stati comunque pericolosi e Skorupski ha salvato il risultato con una grande parata. Non abbiamo mollato e alla fine è arrivato il gol vittoria, quello che è mancato a Verona. La mia prima al Dall’Ara? Top! Avevo già visto la partita contro il Napoli l’anno scorso ma dal campo è tutto diverso. Senti di più il pubblico, senti la potenza del tifo. Per questo abbiamo festeggiato tutti insieme, abbiamo meritato questa vittoria, noi e loro. La dedichiamo al Mister, giochiamo per vincere per lui, perché possa affrontare le cure con ancora più forza”.