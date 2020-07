Bologna, Denswill: "Se hai un buon pressing in avanti è più facile per noi difendere"

Il difensore del Bologna Stefano Denswill ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: "Non è solo dalla difesa che si deve iniziare a difendere. E' vero che prendiamo troppi gol ma è molto per colpa nostra. Non è solo la difesa che deve difendere, ma anche gli altri giocatori, centrocampo e attacco. Se hai un buon pressing là davanti è più facile per noi difendere però è vero che subiamo molti gol".