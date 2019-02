© foto di PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’attaccante del Bologna Mattia Destro dopo l’1-1 contro il Genoa: “Sono stato molto contento, Mihajlovic mi ha dato subito fiducia ed ero convinto che la prestazione sarebbe arrivata. Peccato per non aver portato a casa la vittoria. Prima sentivo poca fiducia, adesso tanta. Sicuramente dipende tutto da me, poi se hai la fiducia dell’allenatore è ancora meglio. La dedica? A mia moglie che tra poco è San Valentino. Abbiamo sofferto il Genoa per una decina di minuti, peccato perché meritavamo di vincere”.