© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tre i rinforzi che il Bologna è intenzionato a realizzare nel mercato di gennaio, uno per reparto. Come riporta il Resto del Carlino, i profili ricercati devono essere calciatori pronti, che già conoscano la serie A. Il tutto al netto dei 20 over sui 21 iscrivibili in lista. Un paio di giocatori dovranno lasciare i rossoblù e gli indiziati sono Mattia Destro e Nehuen Paz, quest'ultimo sondato dal Lecce. Da verificare le situazioni di Gonzalez, De Maio e Krejci (piace allo Sparta Praga).