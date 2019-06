Mattia Destro è in uscita dal Bologna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa l'attaccante, in scadenza 2020. Le offerte fin qui pervenute arrivano da società a cui il giocatore aveva detto l'estate scorsa "no", ossia Udinese, Parma e Genoa. Destro, tuttavia, non è ritenuto da Mihajlovic un titolare e potrebbe rivedere la sua posizione circa la futura destinazione.