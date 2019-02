© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Destro, attaccante del Bologna, ha commentato in mixed zone il proprio ritorno al gol in Serie A, nonché la prestazione della squadra nel pareggio contro il Genoa: “Fare gol per un attaccante è tutto, peccato non aver vinto. Ringrazio il mister per avermi dato subito fiducia. E quando si ha la fiducia dell’allenatore non rimane che dimostrare di meritarsela. Abbiamo fatto bene, peccato quei 10 minuti in cui ci siamo abbassati un po’ troppo. Ero convinto che sarebbe arrivata sia la prestazione che il gol, poi non si può mai sapere cosa riserva una partita. Io ho sempre detto che voglio rimanere a Bologna e così è stato: se poi qualcuno si ostina a dire che voglio andare via faccia pure. Avrei tante cose da dire e mi piacerebbe fare una chiacchierata con tutti voi ma prima voglio segnare altri gol e conquistare la salvezza, poi parleremo. Quello che posso dirvi è che in tante occasioni la colpa è stata mia, che avrei potuto dare di più in certe occasioni e in certi momenti. Se poi non commentavo è perchè quando parlo voglio dire quello che penso io. Spero di poterne riparlare più avanti. Mihajlovic è il primo allenatore che arriva e mi dà fiducia subito, dal primo giorno. Sono convinto che con questo allenatore ci salveremo.”