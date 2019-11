© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

A gennaio i dirigenti del Bologna faranno di tutto per trovare una nuova sistemazione a Mattia Destro, che però deciderà di andarsene con sei mesi di anticipo rispetto al suo contratto in scadenza con i rossoblu solo nel caso in cui a chiederglielo sia Mihajlovic. L'attaccante crede che se ci fosse il tecnico serbo a Casteldebole, lui avrebbe giocato di più e quindi è pronto ad aspettare il suo ritorno per vedere di giocare con maggiore frequenza. Chiaro che diventa determinante la valutazione dell'allenatore, che potrebbe decidere di restare così in avanti, oppure di cambiare, ma solo con la certezza di ricevere una punta da doppia cifra che gli vada a genio e non tanto per cambiare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.