© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Spazio al mercato del Bologna anche sul Resto del Carlino che sottolinea come possa essere la cessione di Mattia Destro a sbloccare qualche movimento in avanti, al di là delle trattative per Kean e Kalinic. Il centravanti, che non ha sprecato l'ennesima occasione nonostante il credito incassato in estate dal tecnico Mihajlovic, ha ancora estimatori in Serie A con Sampdoria e Genoa che lo seguono da tempo e potrebbero tornare alla carica a gennaio. In questo caso potrebbe aprirsi l'idea di uno scambio con i blucerchiati che potrebbero mettere sul piatto Manolo Gabbiadini, ex mai dimenticato sotto le due torri, e il Grifone che invece potrebbe proporre uno fra Antonio Sanabria e Andrea Favilli.