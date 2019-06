Bologna, Destro resta. Incontro chiarificatore con Mihajlovic

Mattia Destro non verrà ceduto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c'è stato un incontro tra l'attaccante e Sinisa Mihajlovic per discutere del suo ruolo nel Bologna. Destro stima il tecnico serbo e ha ricambiato con un buon finale di stagione, segnando anche quattro reti, peraltro pesanti come quella che ha deciso il derby contro il Sassuolo nei minuti di recupero. A questo punto sarà da valutare anche l'aspetto contrattuale: il giocatore è in scadenza a giugno 2020 e il rischio per il club è di perderlo a parametro zero. Le parti sono destinate a rivedersi.