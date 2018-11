Bologna, Destro sempre più vicino all'addio a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Mattia Destro sembra ormai lontano dal Bologna nonostante in estate il calciatore avesse deciso di rifiutare diverse offerte per rilanciarsi con la maglia rossoblù. Il tecnico Filippo Inzaghi, nonostante tenga sempre la porta aperta a tutti, però non lo vede tanto che Destro è finito dietro anche a Okwonkwo nelle gerarchie del tecnico diventando di fatto la quarta scelta per il reparto offensivo sia che si giochi a due sia, sopratutto, in caso di tridente come nell'ultima uscita col Sassuolo. Come riporta La Repubblica considerato il contratto in scadenza nel 2020 a gennaio si potrebbero aprire le porte di una cessione dell'ex Roma e Milan, sempre ammesso che arrivino offerte per il suo cartellino dopo sei mesi di scarso utilizzo.