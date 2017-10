Bologna, Di Francesco: "Che emozione giocare contro mio padre"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Premium Sport, il giocatore del Bologna Federico Di Francesco ha commentato la sconfitta subita contro la Roma:

Una gara speciale?

"E' stata una bella emozione stasera giocare contro mio padre, venino sempre a vedere mio padre quando ero piccolo, era una partita speciale mi dispiace per il risultato perché meritavamo qualcosa in più".

Risultati che pesano?

"Venivamo da tre vittorie, siamo tranquilli in classifica, stiamo facendo un buon campionato, è una sconfitta che ci dà consapevolezza, non abbiamo mai giocato così bene contro le grandi, dobbiamo continuare a lavorare siamo giovani, solo così possiamo continuare a fare bene".

Ti piacerebbe andare alla Roma?

"Ho sempre tifato per mio padre. Anche adesso mi fa piacere che la Roma vinca, è un punto di riferimento per me".

Ti piacerebbe farti allenare da tuo padre?

"E' complicato, è un conflitto di interessi. Mi piacerebbe ma è molto difficile".