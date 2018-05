Bologna, Di Francesco: "La Nazionale? Prima devo fare bene qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite della Domenica Sportiva, l'attaccante del Bologna Federico Di Francesco ha parlato così: “Volevamo chiudere la stagione casalinga con una vittoria, peccato per il risultato. Ora speriamo di chiudere bene all'ultima giornata contro l'Udinese. Il Bologna è una società molto ambiziosa, che ha voglia di crescere. Abbiamo fatto un'annata buona, da parte nostra c'è voglia di continuare a crescere e a fare bene. Sicuramente ci manca un po' d'esperienza, c'è voglia di migliorarci e di fare una grande partita a Udine per continuare il nostro percorso di crescita”.

La Nazionale? “Per andare in Nazionale devo dimostrare sul campo di crescere, io devo pensare a fare bene col Bologna, per me è la cosa più importante. Se conosco Mancini? Lo conosco come allenatore, non di persona. Da parte mia c'è sempre la voglia di dimostrare qualcosa, di fare meglio. Sono motivato a provare a fare anche meglio di mio padre, è una cosa tra me e lui. Bologna sicuranente è una piazza che ti lascia tranquillo, sono tutti disponibili, è una grande piazza che ti dà però anche tanta tranquillità. Da parte nostra c'è la volontà di migliorare.