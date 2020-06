Bologna, di rincorsa verso il sogno Europa

vedi letture

Decimo posto a due punti dal settimo posto che può valere l'accesso all'Europa League (dipenderà dall'esito della Coppa Italia). Il Bologna riparte da qui, da una posizione di rincorsa verso il sogno europeo e da un calendario che porterà i rossoblu a giocare ogni 3 giorni, come tutti. Ma con una postilla: una settimana di distanza tra la prima gara, con la Juve, e la seconda, con la Samp. Una settimana che sarà l'ultima possibile di lavoro pieno prima del tour de force fino al 2 agosto. E proprio in vista del tour de force Mihajlovic e il suo staff tecnico stanno inserendo strategici giorni di riposo in mezzo alle sedute di allenamento. Un approccio con il bilancino perché ci vuole grande equilibrismo tra la necessità di rimettere in forma i giocatori ma senza appesantirli, in modo da limitare il rischio di infortuni che in questo contesto sono dietro l'angolo. E poi c'è la profondità della rosa a disposizione del mister serbo, con il recupero degli infortunati e con almeno un'alternativa per ruolo: un elemento in più su cui contare per provare a scalare la classifica.