Bologna, Di Vaio: "Destro padrone del suo destino. Santurro esempio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della presentazione del 'Bologna Day' il club manager rossoblu Marco Di Vaio ha fatto il punto sul momento del Bologna reduce dal pareggio dell'Olimpico: "Con la Lazio abbiamo disputato una buona gara e i ragazzi alla fine erano contenti, ma non ci accontentiamo di una partita. Vogliamo ripeterci nelle restanti nove. Ora c’è la sosta, poi arriverà la Roma e quella sarà una buona occasione per riavvicinare la parte scontenta del nostro tifo. Anche questo ora è uno dei nostri obiettivi dopo aver perso troppe partite in casa. Sarà difficile, ma pensando a noi e non all'avversario abbiamo visto che i risultati arrivano. Destro? Sa che ogni giorno può riscrivere una storia diversa, è padrone del suo destino. A 27 anni inizia il momento più bello della sua carriera e solo lui può decidere il suo futuro allenandosi al massimo ogni settimana come cerca sempre di fare e sfruttando ogni opportunità. Santurro? È un ragazzo serio, un esempio per tutti a Casteldebole per il suo lavoro quotidiano: il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Si è meritato il rinnovo del contratto e contro la Roma avrà la sua occasione. Peccato solo non giocare già domenica".