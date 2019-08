Bologna, Di Vaio: "Dispiace non aver regalato una vittoria a Mihajlovic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il dirigente del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato così a Sky Sport del ritorno in panchina di mister Mihajlovic a Verona: "È stata un'emozione incredibile per tutti noi, per la squadra e per i tifosi. Dispiace non avergli regalato la vittoria, ma siamo convinti che la sua presenza possa dare tantissimo ai nostri ragazzi. Ci auguriamo di rivederlo presto e soprattutto in forma".