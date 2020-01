© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Missione in Colombia per Marco Di Vaio, capo dello scouting del Bologna. Il dirigente felsineo, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, assieme ad un gruppo di collaboratori è andato a visionare il torneo preolimpico della Conmebol. Ecuador-Cile, Colombia-Argentina, Uruguay-Paraguay e Brasile-Perù sono i match ai quali gli osservatori hanno assistito e il Bologna sarà presente in Colombia fino a sabato assistendo anche a Cile-Venezuela, Colombia-Ecuador, Paraguay-Bolivia, Brasile Uruguay, Venezuela-Ecuador, Cile-Argentina, Bolivia-Uruguay, Paraguay-Perù.