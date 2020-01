Continua la missione oltreoceano di Marco Di Vaio, capo dell’area scouting del Bologna. L’ex attaccante la scorsa settimana è stato in Colombia per visionare i talenti Under 23 delle principali nazionali latinoamericane ( Argentina, Brasile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perù e Venezuela) impegnate nel torneo pre Olimpico riservato alle formazioni Under 23. Questo fine settimana invece Di Vaio volerà in Florida dove il Montreal Impact sta svolgendo il ritiro pre campionato. Oltre ai rossoblù Okwonkwo e Lappalainen il dirigente visionerà da vicino il portiere Pantemis, che già in più di un’occasione ha svolto uno stage a Casteldebole, il terzino destro Zachary Brault-Guillard, classe ‘91 ex Lione, e l’esterno offensivo Ballou Tabla, classe ‘99, cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Lo riporta Il Resto del Carlino.