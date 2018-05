Bologna, Di Vaio: "Orgogliosi del fatto che Verdi voglia rimanere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto all'intitolazione dello stadio di San Lazzaro a Maurizio Cevenini, il club manager rossoblù Marco Di Vaio parla così del mercato della squadra e del prossimo match di campionato: "Bologna-Chievo mi rievoca parecchi ricordi, come il mio gol al 92' in quella sfida salvezza. Ora ci sono due partite da fare bene per volontà in primis del presidente e a s perchè vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Dobbiamo finire bene davanti ai nostri tifosi visto che abbiamo perso troppe partite in casa, ma anche onorare gli avversari. Il salto di qualità non è arrivato nell'interpretazione ma essere salvi da tanto tempo non è un fattore da sottovalutare nè scontato. Abbiamo perso troppe partite, alcune anche non meritando la sconfitta. Maietta? Non si è rifiutato come Verdi, nessuno l'ha costretto ad andare via. Gli abbiamo spiegato che c'era la possibilità di andare ad Empoli per un anno in più di contratto e quindi lui ha deciso di andare. Non mandiamo via nessuno controvoglia. Le dichiarazioni di Verdi? Siamo orgogliosi del fatto che voglia rimanere, è un giocatore importante che fa una dichiarazione d'amore: come sempre a fine anno ci metteremo seduti al tavolo e capire come andare avanti insieme. Credo che vada sottolineato anche il fatto che a gennaio gli abbiamo permesso di restare perchè una società con un presidente come il nostro ha la forza di rifiutare un'offerta importante. A fine stagione ci siederemo al tavolo con lui come con Mirante, Destro, Dzemaili e tutti gli altri cardini. Prima di iniziare a parlare di mercato dovremo parlare con l'allenatore".