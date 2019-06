Bologna, Di Vaio: "Pulgar importante per noi, ma c'è una clausola"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su Erick Pulgar a fare il punto della situazione è il responsabile scouting del Bologna Marco Di Vaio dalle colonne de La Quarta: “È uno dei giocatori preferiti da Mihajlovic, la sua clausola è da 12 milioni di euro come previsto dal suo contratto e abbiamo l’obbligo di analizzare ogni offerta che avrà quella cifra come base, ma Erick è importante per il nostro progetto e vogliamo che resti al Bologna”.