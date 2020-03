Bologna, Di Vaio: "Qualora si dovesse tornare in campo, cercheremmo di lottare per l'Europa"

Marco Di Vaio, responsabile scouting del Bologna, parlando a Sky Sport si è soffermato anche sull'attualità del club, decimo in classifica prima che il campionato si fermasse: "Non siamo lontani dalla zona Europa. Qualora si dovesse tornare in campo, cercheremmo di lottare fino alla fine per quel traguardo. La squadra è in fase di costruzione e vogliamo dare continuità dopo l'incredibile salvezza dell'anno scorso. Negli ultimi due mercati, a giocatori di esperienza come Medel, Palacio e Danilo, abbiamo affiancato molti giovani. Qualcuno è già esploso come Orsolini, altri lo devono ancora fare come Skov Olsen".