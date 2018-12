© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Di Vaio ai margini dell'evento di ieri al liceo classico Minghetti, ha parlato così del possibile ingresso di uno psicologo: "Il Bologna sta pensando ad una figura che si occupi di allenare la testa dei giocatori. Non un mental coach, ma una figura più simile ad uno psicologo. Le ultime settimane sono state piene di pressioni e tensioni. Non è sempre facile mettersi in discussione", le parole evidenziate dal Resto del Carlino.