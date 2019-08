Bologna, dietro si balla la Filuzzi. E in mezzo la coperta è corta

Nonostante i vari riscatti e i tanti acquisti di inizio estate, che sembravano regalare al tecnico Sinisa Mihajlovic un organico completo almeno all’80%, il Bologna è ancora un cantiere aperto con tante cessioni da piazzare – e non è facile – e alcuni reparti che necessitano assoluti rinforzi.

Uno dei problemi a cui la dirigenza dovrà porre rimedio è quello relativo alla difesa. Nelle prime uscite in amichevole infatti dietro si è ballato spesso la Filuzzi (versione bolognese del ballo liscio per chi non la conoscesse) con la coppia centrale Danilo-Denswil che dimostra di non aver ancora affinato l’intesa e le alternative – da Bani a Calabresi passando per Tomiyasu e Corbo - che non convincono pienamente con il giapponese che è stato provato anche da terzino destro. Proprio il reparto degli esterni difensivi è quello che appare deficitario con i soli Mbaye e Dijks di ruolo e l’assenza di qualcuno che possa sostituire l’olandese (a destra infatti possono essere adattati sia il giapponese sia Calabresi) con Krejci – fra l’altro in uscita – che mal si adatta al ruolo di difensore.

In mezzo al campo, nonostante la crescita mostrata da Michael dopo l’esperienza al Perugia, la coperta è corta sopratutto con gli addii di Pulgar e Donsah (quest’ultimo non ancora certo) e i problemi fisici di Dzemaili e Schouten. Poli è un giocatore di grande affidabilità, Svanberg e Michael sono due prospetti di talento, ma vanno visti all’opera con continuità in Serie A. Manca poi un sostituto del cileno passato alla Fiorentina con tanti nomi che si stanno susseguendo senza però che nessuno di loro sia davvero vicino allo sbarco sotto le due torri.

Due difensori – un centrale affidabile e un terzino mancino – e almeno un regista sono le priorità di questi ultimi 15 giorni di mercato in casa Bologna. Mentre l’attacco, salvo uscite importanti (Santander), sembra essere il reparto più completo nonostante i rumors di mercato si concentrino più su rinforzi offensivi che difensivi.