Bologna, difesa colabrodo: 29esima gara consecutiva con almeno 1 gol subito

Il Bologna ha subito almeno un gol per la 29esima gara consecutiva, 28 di Serie A e 1 di Coppa Italia. Anche questa sera, la squadra di Mihajlovic contro il Napoli non è riuscita a chiudere il match con la porta inviolata: lo 0-0 contro il Genoa del 25 settembre 2019 l'ultima partita in cui il Bologna non ha subito reti. In generale, solo tre volte in questa stagione i rossoblù hanno concluso un match con la porta inviolata: contro la SPAL (seconda giornata) e il Genoa (quinta giornata) in campionato e contro il Pisa in Coppa Italia.