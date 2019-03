© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino del Bologna, Mitchell Dijks, a margine di un evento organizzato allo store del club rossoblù, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei felsinei: "Con Mihajlovic abbiamo cominciato bene a Milano contro l'Inter, giochiamo di più la palla. A Udine ho pianto un po' nello spogliatoio ma l'allenatore ci ha detto di continuare così perché giochiamo bene e abbiamo avuto molte opportunità, ci ha detto di non mollare, di alzare la testa e andare avanti così. Con il Cagliari poi giocavamo in casa e il campo era perfetto, volevamo fare la partita e giocare bene. Adesso abbiamo molta fiducia in noi stessi e secondo me possiamo vincere a Torino. Oggi abbiamo fatto una seduta tattica e su questo Mihajlovic è molto preparato. Credo che loro non siano imbattibili e secondo me ce la possiamo fare. 'Il trattore' non è male come soprannome ma i miei compagni mi chiamano 'animale' e secondo me è meglio".