© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale del Bologna Mitchell Dijks ha analizzato così ai canali ufficiali del club il successo col Chievo: "Il primo tempo è stato difficile, il Chievo ha giocato con un 5-4-1 molto chiuso. Poi nella ripresa il primo gol ci ha permesso di giocare con più spazio e questa volta siamo riusciti a chiudere bene la partita, senza rischi. Sono molto contento per la mia prima rete in campionato e per questi tre punti: da domani penseremo alla Fiorentina, ogni partita per noi è una finale".