Bologna, Dijks: "Miha è il nostro capo. Inzaghi? Un disastro"

Lunga intervista sul Corriere di Bologna al terzino Mitchell Dijks che si è soffermato sul cambio di passo avuto dal Bologna dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Mihajlovic: “Sinisa è il nostro capo, quando è presente sei portato a dare qualcosa in più. Vederlo sofferente, calco e magro è stata molto dura, ma lui è sempre stato inflessibile come quando, pur essendo ancora in cura, si arrabbiò moltissimo dopo una sconfitta rompendo anche una bottiglietta e urlandoci che dovevamo vergognarci. - continua l’olandese - Inzaghi invece era un vero disastro, i risultati non arrivavano, ma lui ci disse che poteva smettere qualdo voleva perché aveva 60 milioni in banca. In allenamento la sua mentalità era sempre sbagliata e fino al giorno della partita non sapeva mai che formazione avrebbe messo in campo”.

Spazio poi anche all’infortunio e al suo rientro in campo: “Dopo la Roma iniziai ad avvertire fastidio al dito del piede e gli esami evidenziarono un edema osseo, ma dopo due settimane di riposo scoprimmo che avevo la cartilagine danneggiata e dovevo stare fermo un altro mese. Provai a rientrare facendo tre iniezioni, ma non riuscivo neanche a camminare. So che lo staff e i tifosi mi vorrebbero al più presto in campo, da un lato mi lusinga, ma dall’altro però ho imparato la lezione, devo prima ascoltare il mio corpo”.