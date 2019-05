Bologna, Dijks: "Mihajlovic mi ha fatto crescere e sentire importante"

© foto di Federico Gaetano

Mitchell Dijks, esterno del Bologna, a pochi minuti dalla sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stato un cammino incredibile. Sono felicissimo di essere qui, per la salvezza e per la possibilità di puntare al decimo posto. Per me l'italiano è molto complicato da imparare, ma vado a lezione tre volte a settimana. Le persone parlano lentamente con me. Per capire l'allenatore è importante parlare italiano e capire l'italiano, Mihajlovic mi ha fatto sentire importante, mi ha dato fiducia".