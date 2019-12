Bologna, Dimarco o Barreca idee per sostituire l'infortunato Dijks

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Dijks che dovrà rimanere fuori per 2-3 mesi, il Bologna è pronto a tornare sul mercato a gennaio per acquistare un altro terzino. Il direttore Bigon sta valutando due profili: il primo è Dimarco, già sondato in estate ma trattenuto dall'Inter. Non sta giocando e dunque gli emiliani potrebbero essere una buona soluzione per il prestito. L'altro è Antonio Barreca, lanciato da Mihajlovic al Torino e ora arrivato in prestito al Genoa via Monaco. Anche lui sta giocando poco e dunque potrebbe essere una buona possibilità per il club di Saputo. A riportarlo è Il Resto del Carlino.