Bologna, Dominguez: "Lavoro duro per dare il meglio di me alla squadra. Vogliamo migliorarci"

Il centrocampista del Bologna, Nicolas Dominguez, ha parlato ai microfoni della stampa dal ritiro dei rossoblù a Pinzolo.

Che giudizio dai dei tuoi primi quattro mesi col Bologna e cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

“I primi due o tre mesi prima della quarantena non ho giocato molto, mi sono dovuto abituare al calcio italiano, ma dopo il lockdown ho trovato più continuità e mi sono trovato bene. Nella prossima stagione voglio giocare di più e diventare importante per la squadra; voglio essere d’aiuto al Bologna e farlo al meglio”.

C’è qualcosa su cui stai lavorando e su cui devi migliorare?

“Niente in particolare, lavoro per migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Credo di essere più indietro dal punto di vista difensivo, devo imparare ad essere più aggressivo. Proprio per questo iniziare il ritiro con la squadra per me è molto importante, voglio arrivare in forma al'inizio del campionato”.

Pensi di dover migliorare per adattarti a questo ruolo del centrocampo a 2 davanti alla difesa? E’ un modulo diverso da quello con il quale lavoravi in Argentina

“Si, in Argentina giocavo da trequartista mentre gli ultimi sei mesi ho giocato così, ma posso giocare in tutto il centrocampo”.

Per adattarti al centrocampo a due qual è la cosa in cui credi di dover migliorare di più?

“Prima della quarantena ho fatto più fatica, mentre dopo ho assimilato meglio l’aspetto tattico del ruolo e le indicazioni del mister quindi ora mi trovo bene in questo ruolo”.

Pensi che ti troveresti meglio come vice Soriano o nei due davanti alla difesa?

“Mi trovo meglio davanti alla difesa”.

Quanto è stato difficile adattarti al calcio italiano? Quali sono state le maggiori difficoltà da superare?

“L’aspetto fisico è stato sicuramente la difficoltà maggiora sulla quale ho dovuto lavorare da subito. Sto facendo tanto per migliorare, questo è un calcio più fisico rispetto a quello argentino”.

Stai pensando alle prossime chiamate della nazionale?

“Si chiaramente, ma ora penso soprattutto a fare bene nelle prime uscite di campionato con il Bologna”.

Che rapporto hai con Sinisa? La sua assenza qui incide molto?

“L’assenza del mister pesa sicuramente tanto ma lavoriamo molto bene anche con lo staff. Lui mi dice sempre che devo andare forte, che devo aiutare la squadra sia nella fase difensiva che in quella offensiva”.

In questa squadra ci sono molti giovani ma c’è qualcuno che ti ha colpito di più? Tra gli esperti invece chi segui di più?

“Svanberg mi è piaciuto subito quando sono arrivato mentre ora quello che mi sta sorprendendo di più è Vignato. Tra i veterani prendo spunto da Andrea (Poli, ndr) e Palacio: con lui parlo molto in spagnolo e seguo il suo esempio”.

Come ti trovi a Bologna?

“Molto bene, sia io che la mia fidanzata; ci piace la città”.

Dove può arrivare il Bologna?

“Vogliamo migliorare rispetto al posizionamento dell’anno scorso, sappiamo che possiamo fare di più: questo è il nostro primo obiettivo".

In Argentina segnavi spesso, con questo modulo pensi in Italia sia più difficile?

“No, penso di poter fare gol anche in Italia. In Argentina ho fatto 5 gol nell’ultima parte di campionato e devo cominciare a segnare anche in Italia”.

Il campionato comincia con la partita contro il Milan...

“Sappiamo che non sarà una partita facile ma dobbiamo cancellare i ricordi dell’anno scorso e scender in campo per vincere”.

Pensi di dover fare ancora un po di ‘gavetta’ e di dover essere giudicato tra un po’ di tempo?

“Per me è importante giocare bene e il più possibile, questo è il mio obiettivo”.

Ti prenderesti al Fantacalcio?

“Sinceramente prenderei altri centrocampisti, ce ne sono tanti migliori di me... ma se qualcuno punterà su di me prometto che farò del mio meglio”.

Cosa vuol dire per un argentino giocare senza tifosi allo stadio?

"E’ difficile, ma purtroppo non dipende da noi".