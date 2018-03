Bologna, Donadoni: "Buona prestazione, ma è mancata lucidità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio interno contro la Roma elogiando i suoi: “I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto anche l'occasione di provare a fare qualcosa di più, ma non siamo stati abbastanza lucidi. Sono comunque contento per il risultato e la prestazione dei ragazzi. Abbiamo costruito diverse occasioni in ripartenza, ma non siamo stati bravissimi nell'ultimo passaggio e interpretare meglio l'azione, c'è stato spirito, sacrificio e compattezza. Voglio ringraziare i tifosi per averci incoraggiato a fine gare, ho sentito bene il coro 'vi vogliamo così', mentre non ho sentito né fischi né altro per il mancato ingresso di Destro. Perché non è entrato? Perché avevo bisogno di giocatori con caratteristiche diverse come Orsolini o Krejci che non mi sembrano difensori. Poi sappiamo che c'è sempre chi ha qualcosa da dire o consigliare. - conclude Donadoni parlando di Santurro - Ha giocato con grande personalità nonostante non abbia mai giocato neanche in Serie B dando tranquillità alla difesa e non facendo rimpiangere i due titolari”.