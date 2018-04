Bologna, Donadoni: "Dobbiamo essere più incisivi dal primo secondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, è intervenuto al termine del match perso contro il Crotone (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:

Una sconfitta un po’ particolare.

"Non siamo partiti bene, il Crotone dopo il gol non hanno creato moltissimo. Dovevamo cercare di incidere di più in fase difensiva. Non sono riuscito a trasferire le mie indicazioni durante la settimana. La responsabilità è del sottoscritto. C’è stata una reazione nel secondo tempo, ma dobbiamo essere più incisivi dal primo secondo".

Ci vuole riassumere cosa non ha funzionato?

"Abbiamo ancora delle partite da fare. Se mi devo mettere ad esaminare ogni partita perdiamo tempo. Oggi potevamo chiudere il discorso del campionato".

È soddisfatto di questo campionato?

"Sono mancati dei punti, molti per demerito nostro. Abbiamo cercato di dare il massimo, ma non siamo riusciti a raccogliere quello che volevamo. Adesso serve onorare al meglio questo campionato, poi faremo tutti i discorsi. È chiaro che oggi non sono soddisfatto".