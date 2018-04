Bologna, Donadoni: "Dobbiamo riconquistare i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha commentato così la sconfitta contro il Crotone. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club felsineo: "Fin dall’inizio non abbiamo interpretato la partita come l’avevamo preparata in settimana e la colpa principale è del sottoscritto. Siamo tutti arrabbiati, ma arrabbiarsi dopo conta poco. La carica giusta bisogna metterla in campo e non giocare come nel primo tempo di oggi. I tifosi si riconquistano mettendo in campo tutta l’abnegazione possibile. Poi la gente può reagire come crede ed è giusto che i tifosi vogliano sempre qualcosa in più, ma i primi a volerlo dobbiamo essere noi. Oggi mi dispiace soprattutto per quei tifosi che hanno affrontato un viaggio così lungo e non sono stati ripagati dalla prestazione della squadra".